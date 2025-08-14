  • Спортс
Синнер выиграл 24 матча подряд на харде. Он котируется явным фаворитом против Оже-Альяссима при 0-2 в личных встречах

Янник Синнер почти год не проигрывает на харде.

Первый номер мирового рейтинга выиграл 24 матча подряд на этом покрытии. Последнее поражение на харде – от Карлоса Алькараса (7:6, 4:6, 6:7) в финале пекинского турнира 2 октября 2024 года.

В 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати Синнер сыграет против Феликса Оже-Альяссима, с которым он дважды встречался в 2022 году и оба раза проиграл. Еще одна личная встреча в 2024-м завершилась победой канадца из-за неявки Синнера.

Букмекеры считают итальянца подавляющим фаворитом встречи за 1.09. На победу Оже-Альяссима дают коэффициент 7.30.

Матч состоится 14 августа, начало – в 22:05 мск.

