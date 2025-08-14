«Лига Ставок» провела эксклюзивные показы Суперкубка УЕФА для VIP-игроков

13 августа букмекерская компания «Лига Ставок» провела для VIP-игроков закрытые показы Суперкубка УЕФА между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом». Мероприятия прошли в Москве в клубе Gazgolder, а также в Доме Спорта Лиги Ставок в Санкт-Петербурге.

В клубе Gazgolder была организована увлекательная программа: гости смогли окунуться в атмосферу Англии и Франции, нарисовать граффити, украсить себя гримом в цветах любимого клуба и поучаствовать в футбольном квесте. Кроме того, всем участникам дарили персонализированный мерч и брендированные мячи, а амбассадоры «Лиги Ставок», легендарный спортивный комментатор Виктор Гусев, ведущий Матч ТВ Евгений Евневич, а также прославленные российские футболисты Александр Мостовой и Роман Павлюченко подарили болельщикам ощущение настоящего футбольного праздника.

В Доме Спорта была организована зона Custom Shop, где гости могли получить футболки с уникальным дизайном, а также посмотреть танцевальное шоу и попробовать изысканную кухню. Зрители следили за ходом игры под живой комментарий Павла Богданова.

Недавно «Лига Ставок» обновила программу лояльности для VIP-игроков и внедрила функцию «Кешбэк по кнопке», в рамках которой игроки могут сами управлять своим кешбэком, определять его размер и дату выплаты. Сумма варьируется от 3% до 20%. Программа привилегий для VIP-игроков также включает индивидуальный подход и особые условия обслуживания, дает клиентам возможность посещать закрытые спортивные турниры, вечеринки и множество других эксклюзивных бонусов.

Подробнее с программой можно ознакомиться здесь: https://vip.ligastavok.ru/ .