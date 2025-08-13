  • Спортс
  «Динамо» М – «Краснодар»: БЕТСИТИ оценил шансы команды Карпина взять реванш за поражение в РПЛ
«Динамо» М – «Краснодар»: БЕТСИТИ оценил шансы команды Карпина взять реванш за поражение в РПЛ

13 августа во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Игра пройдёт на домашней арене бело-голубых и начнется в 20:45 мск.

В стартовом матче турнира «Динамо» со счетом 3:2 обыграло дома «Сочи», «Краснодар» на своем поле уступил 1:2 «Крыльям Советов».

Краснодарцы выиграли в четырех последних официальных поединках с москвичами. В начале августа команды встречались в чемпионате России. Победу благодаря голу Кордобы в концовке матча одержали черно-зеленые.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, в предстоящей игре нет явного фаворита. На победу «Динамо» с учетом серии пенальти предлагают кэф 1.86, на успех «Краснодара» дают 2.00.

Победу хозяев в основное время можно взять за 2.65, ничья идет за 3.40, на гостей предлагают 2.85.

На три гола и больше в матче дают 1.88, на два мяча и меньше – 1.98. Вероятность обмена голами оценивается в 1.65, на «Обе забьют: нет» предлагают 2.24.

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях по поводу фаворита встречи. 35% от всех ставок на исход пришлось на победу «Динамо», на «Краснодар» отдан 31%, на ничью – 34%.

