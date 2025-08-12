Во всех 5 матчах «Спартака» в этом сезоне было удаление или пенальти. 1.82 – продление тренда

«Спартак» примет махачкалинское «Динамо» в рамках Фонбет Кубка России.

Во всех 5 матчах красно-белых в этом сезоне было удаление или пенальти. Всего было показано 4 красных и назначено столько же 11-метровых.

1.82 – в сегодняшней игре будет пенальти или удаление. 2.50 – будет 11-метровый, 3.30 – красная карточка.

Матч состоится 12 августа, начало – в 20:45 мск.