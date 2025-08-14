Россиянин поставил 2,7 млн рублей на победу «Пари НН» над «Ростовом»
Клиент БК PARI поставил крупную сумму на матч «Пари НН» – «Ростов».
Беттор поставил 2,7 миллиона рублей на победу нижегородского клуба в основное время в матче Фонбет Кубка России.
Коэффициент составил 3.15, потенциальный выигрыш – более 8,5 миллиона рублей.
Игра пройдет 14 августа, начало – в 19:30 по московскому времени.
Кто выиграет АПЛ?82 голоса
Ливерпуль
Ман Сити
Арсенал
Челси
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости