Россиянин поставил 2,7 млн рублей на победу «Пари НН» над «Ростовом»

Клиент БК PARI поставил крупную сумму на матч «Пари НН» – «Ростов».

Беттор поставил 2,7 миллиона рублей на победу нижегородского клуба в основное время в матче Фонбет Кубка России.

Коэффициент составил 3.15, потенциальный выигрыш – более 8,5 миллиона рублей.

Игра пройдет 14 августа, начало – в 19:30 по московскому времени.