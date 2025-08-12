«Фейеноорд» 16 матчей подряд пропускает на выезде в ЛЧ. Букмекеры уверены, что «Галатасарай» забьет
«Фейеноорд» примет «Галатасарай» в ответном матче 3-го отборочного раунда ЛЧ.
Первая игра в Нидерландах завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Спортс’’ эксклюзивно показал матч совместно с WINLINE, комментировали Вадим Лукомский и Эльвин Керимов.
«Фейеноорд» пропускает на выезде в ЛЧ 16 матчей подряд – с 2002 года. Букмекеры дают коэффициент 1.09 на то, что «Галатасарай» забьет минимум один мяч.
Матч состоится 12 августа, начало – в 20:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
