«Фейеноорд» 16 матчей подряд пропускает на выезде в ЛЧ. Букмекеры уверены, что «Галатасарай» забьет

«Фейеноорд» примет «Галатасарай» в ответном матче 3-го отборочного раунда ЛЧ.

Первая игра в Нидерландах завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Спортс’’ эксклюзивно показал матч совместно с WINLINE , комментировали Вадим Лукомский и Эльвин Керимов.

«Фейеноорд» пропускает на выезде в ЛЧ 16 матчей подряд – с 2002 года. Букмекеры дают коэффициент 1.09 на то, что «Галатасарай» забьет минимум один мяч.

Матч состоится 12 августа, начало – в 20:00 мск.