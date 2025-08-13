0

«Тоттенхэм» побеждает «ПСЖ» после первого тайма – 1:0. На камбэк парижан дают 3.50

«ПСЖ» проигрывает «Тоттенхэму» в матче за Суперкубок УЕФА (0:1, перерыв).

Единственный гол в первом тайме на 39-й минуте забил защитник лондонцев Мики ван де Вен.

В перерыве на камбэк «ПСЖ» дают коэффициент 3.50. 2.33 – «Тоттенхэм» удержит победу, 3.20 – в основное время будет ничья.

2.24 – обладателем Суперкубка Европы станет «ПСЖ», 1.70 – английский клуб заберет трофей.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Главные новости
