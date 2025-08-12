Попырин обыграл Рублева в двух последних матчах. 1.51 – россиянин победит сегодня

Алексей Попырин встретится с Андреем Рублевым в 3-м круге «Мастерса» в Цинциннати.

Представитель Австралии победил Рублева в двух последних матчах – во 2-м круге турнира в Монте-Карло (6:4, 6:4) и в финале Монреаля (6:2, 6:4) в 2024 году.

Россиянин котируется фаворитом сегодняшней встречи за 1.51. На победу Попырина можно поставить за 2.53.

Матч состоится 12 августа, начало – в 18:00 мск.