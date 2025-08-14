  • Спортс
  • «Челси» – чемпион, «Арсенал» – 2-й, «Ман Сити» – 4-й: прогноз Дениса Пузырева на итоги АПЛ
0

«Челси» – чемпион, «Арсенал» – 2-й, «Ман Сити» – 4-й: прогноз Дениса Пузырева на итоги АПЛ

Денис Пузырев сделал прогноз на итоги чемпионата Англии в сезоне-2025/26.

«Не знаю, насколько сбудется мой прогноз в деталях, но в одном я уверен на сто процентов – предстоящий сезон будет гарантированно интереснее предыдущего, когда к середине зимы уже все понимали, кто станет чемпионом, а кто вылетит из АПЛ. В нынешнем сезоне мы вправе ожидать гораздо более напряженную борьбу на всех этажах турнирной таблицы.

Важным обстоятельством, которое должно сработать на интригу в борьбе за чемпионство, будет то, что впервые за последние три года все традиционные фавориты лиги как кажется, подошли к старту в хорошей игровой и психологической форме. «Манчестер Юнайтед» и отчасти «Тоттенхэм» покидают зону турбулентности, а «Челси» впервые за почти десять лет выглядит претендентом на самые высокие места.

Собственно, «Челси» я и рискнул поставить на первое место в своем прогнозе. Отчасти эта оценка следствие впечатления от игры на летнем КЧМ и формы Коула Палмера, отчасти – следствие скепсиса в отношении основных конкурентов.

«Ливерпулю» будет непросто защитить титул. Арне Слот начал перестраивать здание, возведенное Клоппом, и этот процесс сопряжен с рисками: ставка на молодых и не имеющих опыта игры в АПЛ Вирца и особенно Экитике может и не сыграть, а Салаху уже 33. Эпоха «Сити» Гвардиолы, с большой вероятностью осталась в прошлом, а «Арсенал» – это «Арсенал». Ему опять чего-то не хватит», – считает автор Спортса’’.

Новый сезон АПЛ стартует в пятницу, 15 августа.

«Арсенал», «Ливерпуль» или «Сити»? Где финиширует «МЮ»? Прогнозы авторов Спортса’’ на АПЛ

Кто выиграет АПЛ?458 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Ман СитиМанчестер Сити
АрсеналАрсенал
ЧелсиЧелси
Кто-то другойМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
