ЦСКА выиграл обе личные встречи с «Акроном» с общим счетом 6:1. 1.90 – армейцы снова победят
«Акрон» примет ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России.
Команды провели две личные встречи, обе закончились победами ЦСКА – 4:0 и 2:1 в прошлом сезоне РПЛ.
Букмекеры дают коэффициент 1.90 на очередную победу армейцев. 1.96 – «Акрон» не проиграет и прервет неудачную серию.
Матч состоится 12 августа, начало – в 16:15 мск.
