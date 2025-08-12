  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • ЦСКА выиграл обе личные встречи с «Акроном» с общим счетом 6:1. 1.90 – армейцы снова победят
0

ЦСКА выиграл обе личные встречи с «Акроном» с общим счетом 6:1. 1.90 – армейцы снова победят

«Акрон» примет ЦСКА в рамках Фонбет Кубка России.

Команды провели две личные встречи, обе закончились победами ЦСКА – 4:0 и 2:1 в прошлом сезоне РПЛ.

Букмекеры дают коэффициент 1.90 на очередную победу армейцев. 1.96 – «Акрон» не проиграет и прервет неудачную серию.

Матч состоится 12 августа, начало – в 16:15 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoFONBET Кубок России
logoЦСКА
Ставки на сегодня
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
Ставки на спорт
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Букмекеров обяжут выявлять родственников чиновников. Их операции будут контролировать на предмет возможного отмывания денег
156 минут назад
Попырин обыграл Рублева в двух последних матчах. 1.51 – россиянин победит сегодня
сегодня, 12:20
«Зенит» vs «Рубин» – кто победит в матче Кубка? Ставьте с фрибетом до 15 000 от FONBET!
сегодня, 12:00Реклама
Букмекеры открыли линию на лучший клуб Страны Басков в новом сезоне Ла Лиги. «Атлетик» – главный фаворит
2сегодня, 11:15
Во всех 5 матчах «Спартака» в этом сезоне было удаление или пенальти. 1.82 – продление тренда
сегодня, 10:37
Эзе перейдет из «Кристал Пэлас» в «Арсенал», уверены букмекеры. Также в список фаворитов на вингера входит «Тоттенхэм»
8сегодня, 09:48
«Зенит» – подавляющий фаворит кубкового матча с «Рубином». Две недели назад казанцы отыгрались с 0:2 в чемпионате
сегодня, 09:22
Хачанов выиграл 21 матч подряд, когда котировался за 1.50 и ниже. На победу над Бруксби дают 1.45
сегодня, 08:35
«Акрон» и ЦСКА еще не проигрывали в этом сезоне. Армейцы – фавориты кубкового матча
3сегодня, 07:58
1.81 – «Фенербахче» выйдет в 4-й отборочный раунд ЛЧ после поражения от «Фейеноорда» (1:2) в первом матче
сегодня, 07:32Видео
Ко всем новостям
Последние новости
BetBoom стал титульным партнером Pro Anglers League (PAL)
10 августа, 12:20Промо
В 5 из 8 последних матчей за Суперкубок Англии победитель определялся в серии пенальти. 4.50 – «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграют вничью в основное время
10 августа, 07:32
«Краснодар» в 3 матчах забивает не больше одного гола. 1.45 – прервет серию в игре с «Оренбургом»
110 августа, 06:30
BetBoom удваивает ставки на теннис
9 августа, 18:11Промо
Во всех 4 матчах «Зенита» в этом сезоне назначали пенальти. 2.65 – продление серии в игре с «Ахматом»
49 августа, 15:55
Дмитрий Хомуха верит в победы «Локомотива» и «Зенита» в 4-м туре РПЛ
9 августа, 15:16Промо
«Локомотив» – «Спартак»: чего ждут от дерби игроки БЕТСИТИ
19 августа, 08:42Промо
У ЦСКА и «Рубина» 4 ничьих подряд в очных матчах РПЛ. 3.50 – продление серии
9 августа, 07:24
Раков – самый вероятный автор гола в матче «Крылья Советов» – «Балтика». Нападающий забил 4 мяча в 3 играх РПЛ
9 августа, 06:26
«Лига Ставок» выплатила 132 миллиона фрибетами в рамках акции «Новый Джекпот»
9 августа, 06:09Промо