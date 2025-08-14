  • Спортс
  • «Ман Сити» – чемпион, «Арсенал» – 3-й, «МЮ» – 5-й: прогноз Вадима Лукомского на итоги АПЛ
«Ман Сити» – чемпион, «Арсенал» – 3-й, «МЮ» – 5-й: прогноз Вадима Лукомского на итоги АПЛ

Вадим Лукомский сделал прогноз на итоги чемпионата Англии в сезоне-2025/26.

«Для меня это сезон: 30%-30%-30%-10%. Примерно равные шансы у главного трио последних сезонов и «Челси» в роли теневого претендента.

Увы, так выглядит самый скучный и спасибокэпный ответ во вселенной, поэтому приходится ранжировать. На мой взгляд, тут мы заходим на территорию почти чистых гаданий.

У всех трех главных претендентов разной глубины перестройка. «Ливерпуль» амбициозно закупился, но интеграция новичков точно не будет прямой – придется перестроить прошлогодние механизмы. Кое-что может пойти не так. Плюс слегка пугает перекос в атаку с неким игнором защитных качеств и потребностей.

«Арсенал» обновил опорную, взял чистого нападающего и добавил глубины состава. На бумаге круто, но точно потребуются поиски новых механизмов на чужой трети. Есть риск скатиться в предсказуемость.

«Сити» обновил возрастную обойму и в трансферной политике сделал четкую ставку на дриблеров почти на всех позициях. Также в штаб Гвардиолы пригласили Пепа Лейндерса. Тоже выглядит интригующе, но полностью прочитать, что из этого выйдет труднее, чем в другие сезоны.

Совместимость усилений «Сити» с нуждами команды мне кажется чуть больше, чем у конкурентов, поэтому называю их совсем легким фаворитом. Но в идеале, конечно, предпочел бы не выбирать, а наблюдать. В такой год уж точно», – считает автор Спортса’’.

Новый сезон АПЛ стартует в пятницу, 15 августа.

«Арсенал», «Ливерпуль» или «Сити»? Где финиширует «МЮ»? Прогнозы авторов Спортса’’ на АПЛ

Кто выиграет АПЛ?83 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Ман СитиМанчестер Сити
АрсеналАрсенал
ЧелсиЧелси
Кто-то другойМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
