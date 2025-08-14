«Пари НН» проиграл во всех 5 матчах с начала сезона. 2.55 – серия продолжится с «Ростовом»
«Пари НН» и «Ростов» встретятся в рамках Фонбет Кубка России.
Клуб из Нижнего Новгорода проиграл во всех пяти матчах с начала сезона, забив лишь в одной игре – с «Локомотивом» (2:3) в 3-м туре РПЛ.
Букмекеры дают коэффициент 2.55 на победу «Ростова» и 3.10 на то, что «Пари НН» не забьет.
Игра пройдет 14 августа, начало – в 19:30 по московскому времени.
