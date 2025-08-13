Промо
0

«Лига Ставок» запускает акцию «Футбольный спринт»

«Лига Ставок» анонсировала запуск новой акции для своих клиентов. «Футбольный спринт», приуроченный к началу европейских чемпионатов и еврокубкам, стартует 13 августа и продлится до 1 сентября.

Принять участие в акции могут все зарегистрированные клиенты букмекерской компании «Лига Ставок». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись, применить промокод BIGFOOTBALLSPRINT в личном кабинете или нажать кнопку «Участвую» в разделе «Акции» мобильного приложения. Держатели клубных карт сети «Лига Ставок» и «Лига Ставок Private Betting» автоматически включаются в акцию. Задания будут обновляться каждый день.

Главный приз акции — призовой фонд в размере 30 000 000 фрибетов. Победителями будут считаться те игроки, которые выполнили минимум 8 заданий. При выполнении от 8 по 12 заданий участники смогут распределить между собой фрибеты, эквивалентные сумме 4 миллионов рублей, с 13 по 15 заданий — сумму, эквивалентную 6 миллионов, с 16 по 18 заданий — сумму, эквивалентную 8 миллионам. А те игроки, которые выполнят 19 заданий распределят сумму фрибета, эквивалентной 12 миллионов рублей.

В 2024 году букмекерская компания «Лига Ставок» стала эксклюзивным партнером трансляции европейского футбола в онлайн-кинотеатре ОККО. Смотрите футбол вместе с «Лигой Ставок»!

натив
Лига Ставок
Ставки на спорт
Комментарии
Ставки в Telegram
Главные новости
В 5 последних матчах «Локомотива» и «Балтики» забивали обе команды. 1.75 – продление тренда
29 минут назад
Топ-матч вечера с бонусом 2000 от Bettery! Следим за битвой «ПСЖ» и «Тоттенхэма»
47 минут назадРеклама
30.00 – «ПСЖ» закончит чемпионат Франции без поражений. В прошлом сезоне парижане проиграли 2 матча в Лиге 1
сегодня, 08:33
«Барселона» – фаворит на чемпионство в Ла Лиге по версии Opta. «Реал» – 2-й, «Атлетико» – 3-й, «Вильярреал» – 4-й
23сегодня, 08:06
Батраков стал фаворитом бомбардирской гонки РПЛ после хет-трика «Спартаку». Даку – 2-й, Кордоба – 3-й у букмекеров
4сегодня, 07:51
«ПСЖ» – подавляющий фаворит матча с «Тоттенхэмом» за Суперкубок УЕФА. На титул парижан дают 1.25
сегодня, 07:27
«Динамо» за 2.55 или «Краснодар» за 2.7? Смотрим Кубок с фрибетом до 15 000 от FONBET!
сегодня, 07:00Реклама
ФАС рассмотрит рекламу лотерей БК PARI на предмет нарушения закона о рекламе
вчера, 14:42
Букмекеров обяжут выявлять родственников чиновников. Их операции будут контролировать на предмет возможного отмывания денег
1вчера, 12:58
Букмекеры открыли линию на лучший клуб Страны Басков в новом сезоне Ла Лиги. «Атлетик» – главный фаворит
2вчера, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Фейеноорд» 16 матчей подряд пропускает на выезде в ЛЧ. Букмекеры уверены, что «Галатасарай» забьет
7вчера, 13:49
Попырин обыграл Рублева в двух последних матчах. 1.51 – россиянин победит сегодня
вчера, 12:20
ЦСКА выиграл обе личные встречи с «Акроном» с общим счетом 6:1. 1.90 – армейцы снова победят
вчера, 11:40
Во всех 5 матчах «Спартака» в этом сезоне было удаление или пенальти. 1.82 – продление тренда
вчера, 10:37
«Зенит» – подавляющий фаворит кубкового матча с «Рубином». Две недели назад казанцы отыгрались с 0:2 в чемпионате
вчера, 09:22
Хачанов выиграл 21 матч подряд, когда котировался за 1.50 и ниже. На победу над Бруксби дают 1.45
вчера, 08:35
«Акрон» и ЦСКА еще не проигрывали в этом сезоне. Армейцы – фавориты кубкового матча
3вчера, 07:58
1.81 – «Фенербахче» выйдет в 4-й отборочный раунд ЛЧ после поражения от «Фейеноорда» (1:2) в первом матче
вчера, 07:32Видео
Сонего поиграл 12 матчей подряд против соперников из топ-5. 5.00 – прервет серию, обыграв Фрица
11 августа, 13:18
Во всех матчах 4-го тура Первой лиги было меньше 3 голов. 2.65 – тотал меньше 2,5 в двух оставшихся играх
11 августа, 08:34