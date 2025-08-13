«Лига Ставок» запускает акцию «Футбольный спринт»

«Лига Ставок» анонсировала запуск новой акции для своих клиентов. «Футбольный спринт», приуроченный к началу европейских чемпионатов и еврокубкам, стартует 13 августа и продлится до 1 сентября.

Принять участие в акции могут все зарегистрированные клиенты букмекерской компании «Лига Ставок». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись, применить промокод BIGFOOTBALLSPRINT в личном кабинете или нажать кнопку «Участвую» в разделе «Акции» мобильного приложения. Держатели клубных карт сети «Лига Ставок» и «Лига Ставок Private Betting» автоматически включаются в акцию. Задания будут обновляться каждый день.

Главный приз акции — призовой фонд в размере 30 000 000 фрибетов. Победителями будут считаться те игроки, которые выполнили минимум 8 заданий. При выполнении от 8 по 12 заданий участники смогут распределить между собой фрибеты, эквивалентные сумме 4 миллионов рублей, с 13 по 15 заданий — сумму, эквивалентную 6 миллионов, с 16 по 18 заданий — сумму, эквивалентную 8 миллионам. А те игроки, которые выполнят 19 заданий распределят сумму фрибета, эквивалентной 12 миллионов рублей.

В 2024 году букмекерская компания «Лига Ставок» стала эксклюзивным партнером трансляции европейского футбола в онлайн-кинотеатре ОККО. Смотрите футбол вместе с «Лигой Ставок»!