«Лига Ставок»: «Эволюция букмекерской витрины прошла свой естественный путь, «не щадя» ни привычки закоренелых ставочников, ни самих букмекеров»

В «Лиге Ставок» рассказали, почему букмекерская компания уделяет особое внимание главной витрине ставок в приложении.

«Каждый покупатель выбирает товар по своим предпочтениям, потребностям и необходимости покупки в тот или иной момент. При этом каждый продавец мечтает продать товара как можно больше, и желательно по наилучшей цене. Так происходит везде и всюду, будь то базар или рынок.

Букмекер так же, как и любой продавец, старается продать своему потребителю товар по лучшей цене, а клиент, в свою очередь, так же рассчитывает закрыть свою потребность на лучших условиях.

Эволюция букмекерской витрины от будочек с телетекстом на экранах и стопками распечатанной линии событий до многофункционального главного экрана мобильного приложения прошла свой естественный путь, «не щадя» ни привычки и поведенческие модели закоренелых ставочников, ни самих продавцов, которые этой самой витриной и управляют», – считает заместитель гендиректора «Лиги Ставок» Александр Егоров.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РБК
