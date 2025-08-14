Юрий Эрмантраут назначен исполнительным директором BetBoom

Вице-президент BetBoom Юрий Эрмантраут назначен исполнительным директором букмекерской компании.

«Юрий – один из ключевых архитекторов новой стратегии BetBoom, и его переход на должность исполнительного директора – закономерный этап развития компании.

В зону ответственности Юрия будут входить подразделения компании, отвечающие за онлайн и офлайн-бизнес, аналитику, а также направления, отвечающие за развитие бизнеса.

Большой управленческий опыт Юрия поможет BetBoom укрепить позиции в сфере беттинга, оставаясь одним из лидеров рынка», – сообщили в БК.