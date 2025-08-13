«ПСЖ» – «Тоттенхэм»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча за Суперкубок УЕФА

13 августа в матче за Суперкубок УЕФА встретятся «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт в Удине и начнется в 22:00 мск.

Парижане проведут первый матч после клубного чемпионата мира, где они дошли до финала, но уступили трофей «Челси».

«Тоттенхэм» провел шесть матчей в предсезонке. Лондонцы победили в двух встречах, в одной уступили и в трех сыграли вничью. В последней игре английский клуб был разгромлен «Баварией» со счетом 0:4.

Аналитики БЕТСИТИ считают «ПСЖ» явным фаворитом на победу в Суперкубке. На то, что трофей возьмут парижане предлагают кэф 1.27, на триумф «Тоттенхэма» дают 4.00 .

Победу французской команды в основное время матча можно взять за 1.48 , на успех англичан предлагают 6.70 , вероятность ничьей оценивается в 5.10 .

Эксперты уверены, что игра получится результативной. На тотал больше 2.5 голов дают 1.48 , на ТБ 3.5 – 2.20 . На тотал меньше 3.5 мячей можно поставить за 1.72 , на ТМ 2.5 – 2.65 .

Бетторы БЕТСИТИ не сомневаются в победе «ПСЖ». 91% от всех ставок на исход отдано на победу парижан, на «Тоттенхэм» ушло 5%, на ничью в основное время – 4%.

