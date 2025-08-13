Промо
0

«ПСЖ» – «Тоттенхэм»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча за Суперкубок УЕФА

13 августа в матче за Суперкубок УЕФА встретятся «ПСЖ» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт в Удине и начнется в 22:00 мск.

Парижане проведут первый матч после клубного чемпионата мира, где они дошли до финала, но уступили трофей «Челси».

«Тоттенхэм» провел шесть матчей в предсезонке. Лондонцы победили в двух встречах, в одной уступили и в трех сыграли вничью. В последней игре английский клуб был разгромлен «Баварией» со счетом 0:4.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

Аналитики БЕТСИТИ считают «ПСЖ» явным фаворитом на победу в Суперкубке. На то, что трофей возьмут парижане предлагают кэф 1.27, на триумф «Тоттенхэма» дают 4.00.

Победу французской команды в основное время матча можно взять за 1.48, на успех англичан предлагают 6.70, вероятность ничьей оценивается в 5.10.

Эксперты уверены, что игра получится результативной. На тотал больше 2.5 голов дают 1.48, на ТБ 3.5 – 2.20. На тотал меньше 3.5 мячей можно поставить за 1.72, на ТМ 2.5 – 2.65.

Бетторы БЕТСИТИ не сомневаются в победе «ПСЖ». 91% от всех ставок на исход отдано на победу парижан, на «Тоттенхэм» ушло 5%, на ничью в основное время – 4%.

Заряжай на матч в БЕТСИТИ и забирай гарантированный бонус до 2000 ₽!

Ставки на спорт
натив
БЕТСИТИ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Энрике и Франк обожают персональный прессинг – возможно, эта деталь подарит результативный матч». Прогноз Палагина на «ПСЖ» – «Тоттенхэм»
сегодня, 10:44
Заработал сайт Российского спортивного фонда. Через него можно подать заявку на получение финансирования
сегодня, 10:35
«Краснодар» победил «Динамо» в 7 матчах подряд, но сегодня котируется андердогом
8сегодня, 10:04
«Лига Ставок»: «Эволюция букмекерской витрины прошла свой естественный путь, «не щадя» ни привычки закоренелых ставочников, ни самих букмекеров»
сегодня, 09:50
В 5 последних матчах «Локомотива» и «Балтики» забивали обе команды. 1.75 – продление тренда
сегодня, 09:18
Топ-матч вечера с бонусом 2000 от Bettery! Следим за битвой «ПСЖ» и «Тоттенхэма»
сегодня, 09:00Реклама
30.00 – «ПСЖ» закончит чемпионат Франции без поражений. В прошлом сезоне парижане проиграли 2 матча в Лиге 1
сегодня, 08:33
«Барселона» – фаворит на чемпионство в Ла Лиге по версии Opta. «Реал» – 2-й, «Атлетико» – 3-й, «Вильярреал» – 4-й
32сегодня, 08:06
Батраков стал фаворитом бомбардирской гонки РПЛ после хет-трика «Спартаку». Даку – 2-й, Кордоба – 3-й у букмекеров
5сегодня, 07:51
«ПСЖ» – подавляющий фаворит матча с «Тоттенхэмом» за Суперкубок УЕФА. На титул парижан дают 1.25
сегодня, 07:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» М – «Краснодар»: БЕТСИТИ оценил шансы команды Карпина взять реванш за поражение в РПЛ
сегодня, 09:47Промо
«Лига Ставок» запускает акцию «Футбольный спринт»
сегодня, 08:00Промо
«Фейеноорд» 16 матчей подряд пропускает на выезде в ЛЧ. Букмекеры уверены, что «Галатасарай» забьет
7вчера, 13:49
Попырин обыграл Рублева в двух последних матчах. 1.51 – россиянин победит сегодня
вчера, 12:20
ЦСКА выиграл обе личные встречи с «Акроном» с общим счетом 6:1. 1.90 – армейцы снова победят
вчера, 11:40
Во всех 5 матчах «Спартака» в этом сезоне было удаление или пенальти. 1.82 – продление тренда
вчера, 10:37
«Зенит» – подавляющий фаворит кубкового матча с «Рубином». Две недели назад казанцы отыгрались с 0:2 в чемпионате
вчера, 09:22
Хачанов выиграл 21 матч подряд, когда котировался за 1.50 и ниже. На победу над Бруксби дают 1.45
вчера, 08:35
«Акрон» и ЦСКА еще не проигрывали в этом сезоне. Армейцы – фавориты кубкового матча
3вчера, 07:58
1.81 – «Фенербахче» выйдет в 4-й отборочный раунд ЛЧ после поражения от «Фейеноорда» (1:2) в первом матче
вчера, 07:32Видео