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CEO PARI Медведь: «В 2025-м сумма целевых отчислений превысит 40 млрд рублей, в 2026-м – 55 млрд»

Генеральный директор PARI Руслан Медведь прокомментировал Ставкам на Спортсе’’ новость о том, что PARI по итогам 2024 года опередил «Лигу Ставок» по объему выручки.

«Речь про официальные данные из отчета ЕРАИ. Мы не можем ставить под сомнение цифры регулятора, плюс они вполне соответствуют нашим ожиданиям.

По итогу 2024 года мы прогнозировали, что объем целевых отчислений по рынку может составить от 33 до 35 млрд рублей. И мы попали в наш прогноз. 

По текущему тренду можно предположить, что по итогам 2025 года сумма целевых отчислений превысит 40 млрд рублей, что будет соответствовать 25% роста год к году.

Более того, с учетом текущей динамики мы ожидаем, что по итогам 2026 года при повышении ставки до 2,25% общий объем целевых отчислений превысит сумму в 55 млрд рублей», – отметил Медведь.

Ставки на Спортсе’‘

«Фонбет», Winline, BetBoom, PARI и «Лига Ставок» – лидеры по объему выплаченных отчислений в 2024 году

Опубликовал: Максимилиан Алфимов
Законы
Pari
Руслан Медведь
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