«Фонбет», Winline, BetBoom, PARI и «Лига Ставок» – лидеры по объему выплаченных отчислений в 2024 году
Единый регулятор азартных игр назвал лидеров среди букмекеров по объему отчислений в 2024 году.
Больше всего отчислений заплатила БК «Фонбет». Ранее сообщалось, что общая сумма отчислений компании в пользу спортивных федераций и лиг в 2024 году составила более 12,2 миллиарда рублей.
В пятерку также вошли Winline, BetBoom, PARI и «Лига Ставок». Отмечается, что по итогам года «Лига Ставок» сместилась с четвертой строчки на пятую по объему отчислений.
По итогам 2024 года российские букмекеры заплатили 35,3 миллиарда рублей в качестве целевых отчислений на развитие спорта.
На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2% от выручки. К 2028 году процент увеличится до 2,5%.
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