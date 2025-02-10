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«Фонбет», Winline, BetBoom, PARI и «Лига Ставок» – лидеры по объему выплаченных отчислений в 2024 году

Единый регулятор азартных игр назвал лидеров среди букмекеров по объему отчислений в 2024 году.

Больше всего отчислений заплатила БК «Фонбет». Ранее сообщалось, что общая сумма отчислений компании в пользу спортивных федераций и лиг в 2024 году составила более 12,2 миллиарда рублей.

В пятерку также вошли Winline, BetBoom, PARI и «Лига Ставок». Отмечается, что по итогам года «Лига Ставок» сместилась с четвертой строчки на пятую по объему отчислений.

По итогам 2024 года российские букмекеры заплатили 35,3 миллиарда рублей в качестве целевых отчислений на развитие спорта.

На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2% от выручки. К 2028 году процент увеличится до 2,5%.

Ставочная вики Спортса

Сенсации в стыках ЛЧ – где они возможны? Надежда на конец страшной серии «Спортинга» и голландцев против «Юве» и «Милана»

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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