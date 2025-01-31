«Реал» – лидер по обороту ставок на матчи общего этапа Лиги чемпионов среди россиян

Букмекерские компании БЕТСИТИ, Olimpbet, PARI и «Мелбет» поделились статистикой ставок россиян на матчи общего этапа Лиги чемпионов.

Самым прибыльным для игроков стал 8-й тур. Максимальный оборот ставок был зафиксирован в 1-м туре, минимальный – в последнем.

Больше всего ставок было сделано на матчи «Реала» – игры мадридцев попали в топ-3 по обороту у всех четырех букмекеров.

Ставочная вики Спортса

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