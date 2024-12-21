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  • Макгрегор – андердог против Логана Пола у американских букмекеров. У российских он котируется фаворитом
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Макгрегор – андердог против Логана Пола у американских букмекеров. У российских он котируется фаворитом

Конор Макгрегор может подраться с Логаном Полом по правилам бокса в Индии.

Американские букмекеры котируют бывшего двойного чемпиона UFC андердогом с коэффициентом 2.20. Победа Пола идет за 1.66.

При этом у российских букмекеров Макгрегор считается фаворитом за 1.75 против 2.22 у Пола.

Конор в последний раз дрался летом 2021-го, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) Дастину Порье.

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Опубликовала: Венера Кравченко
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