Будет новый чемпион: определились участники финала четырех 6-го сезона Лига Ставок MEDIA BASKET

15 и 16 ноября в Международном центре бокса прошли игры плей-офф, по итогам которых сформировался финальный квартет 6-го сезона Лига Ставок MEDIA BASKET. Решающие матчи пройдут 21 ноября на «ЦСКА-Арене», и уже ясно одно — турнир точно получит нового чемпиона.

Главным событием первого игрового дня стала невероятная концовка матча AUF — DAWGS. Команда Андрея Кириленко оформила победу 45:44, забив решающий трехочковый уже после звучания сирены. Действующие чемпионы AUF выбывают из гонки, а турнир гарантированно получает нового победителя. Стоит отметить и уверенные победы Hoops, Sky Club, UNDERGROUND BIZNE$ и Flava, которые задали высокую планку интенсивности плей-офф. Хедлайнером вечера стала группа «ЛАУД», порадовав гостей ярким музыкальным сетом.

На следующий день DAWGS продолжили свой громкий плей-офф-забег. После сенсации против AUF команда в четвертьфинале выбила Sky Club Макана — 48:41, оформив выход в финал четырех. Hoops в непростом матче взяли верх над Lugang Team (28:24), UNDERGROUND BIZNE$ переиграли Alikson Team (36:25), а Rocket Team Тимофея Мозгова уверенно одолели амбициозную Flava — 44:30. Специальными гостями игрового дня стала группа OMERTÀ.

Финал четырех состоится 21 ноября на «ЦСКА-Арена».  DAWGS сыграют с UNDERGROUND BIZNE$, а Hoops сразятся с Rocket Team Тимофея Мозгова.

Традиционно проект сохранил и свою социальную составляющую. По инициативе «Лиги Добра» и фонда «Кириленко – детям!» состоялся благотворительный матч, объединивший спортсменов, артистов и популярных блогеров. На площадку вышли Андрей Кириленко, Сергей Быков, Илона Корстин, Сергей Панов, музыканты Niletto, T-Killah, GOODY, а также медийные личности Надя Сысоева, Сергей Мезенцев, Карена Макарена и другие. По итогам матча «Лига Ставок» перечислила 1 млн рублей в программу «Лига Добра». «То, чем занимается «Лига Добра», – это по-настоящему круто и ценно, – рассказал рэп-исполнитель T-KILLAH. – Для меня большая честь участвовать в этом деле, где спорт становится настоящей опорой для детства и оставляет значимый след».

После благотворительного матча известный музыкант NILETTO заявил, что иногда баскетбол — это не просто игра: «Благодаря «Лиге Добра» обычный матч стал чем-то большим — началом новых спортивных историй для тысяч детей, где дети будут учиться играть, дружить и побеждать. Это ли не лучший результат? Я горд, что спорт может менять жизни к лучшему!».

О проекте:

Лига Ставок MEDIA BASKET — первая в России баскетбольная медиалига, объединившая спорт, цифровой контент и шоу-индустрию. Здесь встречаются профессиональные спортсмены, блогеры, артисты и инфлюенсеры. Участие звезд и уникальный формат игр 3х3 на два кольца делают каждый матч ярким событием на стыке спорта и развлечений. Проект стремительно набрал популярность среди молодежи и стал новой культурной точкой притяжения в мире уличного баскетбола.

