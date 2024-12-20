Макгрегор подерется с Логаном Полом по правилам бокса. Конор – небольшой букмекерский фаворит
Конор Макгрегор подерется с Логаном Полом по правилам бокса в Индии.
Букмекеры считают бывшего двойного чемпиона UFC небольшим фаворитом поединка за 1.75. На победу Пола дают коэффициент 2.22.
Логан Пол провел два боя по боксу. Он проиграл американскому блогеру и полупрофессиональному боксеру KSI и победил бойца смешанного стиля из Bellator Диллона Дэниса.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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