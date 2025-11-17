3.55 – россияне не забьют за «Спартак» в этом сезоне РПЛ. В первом круге забивали только иностранцы

Россияне до сих пор не отличились за «Спартак» в этом сезоне РПЛ.

«Спартак» стал единственным клубом, в котором россияне не забили ни одного гола за первый круг Мир РПЛ. Все 24 гола на счету легионеров красно-белых.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 1.52 на то, что до конца года россияне не забьют за «Спартак» в чемпионате.

1.25 – в этом сезоне РПЛ хотя бы один российский футболист отличится за «Спартак», 3.55 – все голы забьют легионеры.

Следующий матч в чемпионате «Спартак» проведет против ЦСКА, в составе которого 22 из 26 мячей в первом круге забили россияне. Игра состоится в субботу, 22 ноября.