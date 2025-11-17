  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Магуайр не сыграет на ЧМ-2026, считают букмекеры. Защитник «МЮ» не вызывается в сборную Англии с сентября 2024-го
3

Магуайр не сыграет на ЧМ-2026, считают букмекеры. Защитник «МЮ» не вызывается в сборную Англии с сентября 2024-го

Томас Тухель не вызовет Харри Магуайра на ЧМ-2026, считают букмекеры.

Защитник «Манчестер Юнайтед» последний раз получал вызов в сборную Англии в сентябре 2024 года – на матчи Лиги Наций. С тех пор Тухель не вызывал его в национальную команду.

Британские букмекеры считают, что Магуайр не сыграет за сборную на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. 5.00 – 32-летний футболист будет вызван на турнир.

Магуайр провел 67 матчей за сборную Англии, забил 7 мячей и отдал 2 ассиста. Он сыграл на ЧМ-2018, Евро-2020 и ЧМ-2022.

Букмекеры заплатят больше налогов – как вам решение Госдумы?1077 голосов
Все верно, пусть платятМихаил Дегтярев
Зря, спорту достанется меньшеСборная России по футболу
Пусть радуются, что чуть снизилиФК Деньги
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на спорт
logoЧМ-2026
logoТомас Тухель
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Англии по футболу
Ставки на футбол
Ставки на сегодня
logoХарри Магуайр
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
11.00 – «Сибирь» проиграет 20 матчей подряд в КХЛ. Команда идет на серии из 13 поражений
сегодня, 15:50
Испания всухую выиграла все 5 матчей обора к ЧМ-2026. 2.10 – победят Турцию и не пропустят
сегодня, 14:12
«Динамо» – фаворит дерби со «Спартаком» у букмекеров в первом матче после увольнения Кудашова
сегодня, 08:36
Испании остался последний рывок для выхода на ЧМ! Следим за матчем против Турции с фрибетом до 15 000 от FONBET
сегодня, 08:00Реклама
Чехия стала фаворитом матча против Испании на Кубке Дэвиса после новостей о травме Алькараса. Коэффициент на победу чехов обвалился с 2.75 до 1.33
сегодня, 07:58
Карпин ушел из «Динамо». Букмекеры дают 14% на то, что клуб закончит чемпионат в топ-5
сегодня, 07:25
Мостовой рассказал о договорном матче «Спартака» в Японии в 1991-м: «Кто-то из старших товарищей говорит: «Саня, ты что делаешь? Нельзя! Не бей по воротам. Мы не должны выиграть»
вчера, 13:06
3.55 – россияне не забьют за «Спартак» в этом сезоне РПЛ. В первом круге забивали только иностранцы
вчера, 12:50
«Зенит» уйдет на зимний перерыв лидером РПЛ, считают букмекеры. Сейчас петербуржцы занимают 3-е место в таблице
вчера, 12:30
Вылет «Динамо» из РПЛ под руководством Карпина в три раза вероятнее, чем чемпионство в этом сезоне
вчера, 11:03
Ко всем новостям
Последние новости
«Не ясно, как на динамовцах скажется увольнение тренера». Прогноз Артема Серикова на матч КХЛ «Динамо» – «Спартак»
сегодня, 08:07
FONBET устроил тур для VIP-клиентов на матч Грузия – Испания
сегодня, 07:04Промо
Будет новый чемпион: определились участники финала четырех 6-го сезона Лига Ставок MEDIA BASKET
вчера, 14:04Промо
Михаил Газаев нокаутировал американца Джека Хейна на турнире БЕТСИТИ Fight Nights во Владикавказе
вчера, 11:33Промо
Англия выиграла все матчи отбора ЧМ-2026 с общим счетом 20:0. Коэффициент 1.67 – не пропустит от Албании
16 ноября, 13:29
Синнер – фаворит против Алькараса у букмекеров. Испанцы ни разу не выигрывали итоговый турнир в XXI веке
16 ноября, 10:27
Италия должна разгромить Норвегию 9:0 для прямого выхода на ЧМ-2026. Букмекеры оценивают вероятность этого события в 2%
16 ноября, 09:34
«Вашингтон» идет 14-м на Востоке. Шансы на выход в плей-офф НХЛ снизились до 55% с начала сезона
16 ноября, 08:28
Испания ни разу не пропустила в отборе ЧМ-2026. Букмекеры дают 55% на продление тренда с матче с Грузией
15 ноября, 15:33
Сборная России стабильно побеждает после ничьих последние 2,5 года. Подопечные Карпина сыграют с Чили после 1:1 с Перу
15 ноября, 14:25