Магуайр не сыграет на ЧМ-2026, считают букмекеры. Защитник «МЮ» не вызывается в сборную Англии с сентября 2024-го

Томас Тухель не вызовет Харри Магуайра на ЧМ-2026, считают букмекеры.

Защитник «Манчестер Юнайтед» последний раз получал вызов в сборную Англии в сентябре 2024 года – на матчи Лиги Наций. С тех пор Тухель не вызывал его в национальную команду.

Британские букмекеры считают, что Магуайр не сыграет за сборную на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. 5.00 – 32-летний футболист будет вызван на турнир.

Магуайр провел 67 матчей за сборную Англии, забил 7 мячей и отдал 2 ассиста. Он сыграл на ЧМ-2018, Евро-2020 и ЧМ-2022.