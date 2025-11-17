Михаил Газаев нокаутировал американца Джека Хейна на турнире БЕТСИТИ Fight Nights во Владикавказе

Турнир прошел в Северной Осетии 14 ноября в манеже имени Кулаева.

Главный поединок вечера между Газаевым и Хейном закончился техническим нокаутом американца в первом раунде. В со-главном бою вечера встретились Алан Саламов и бразилец Фелипе Майа. Это противостояние также закончилось нокаутом от россиянина в первом раунде.

Остальные результаты вечера:

Сослан Гаглоев нокаутировал Отари Бадрова (раунд 1);

Асланбек Кодзаев победил Павла Мустафина судейским решением;

Адам Бартиханов победил Христофора Гучмазова удушающим приемом (раунд 2);

Убайдула Тагиров победил Гамзата Чутуева техническим нокаутом (раунд 1);

Георгий Цховребов победил Алима Тхамадокова техническим нокаутом (раунд 1);

Расул Алиев победил Еркина Пратова судейским решением;

Имран Албертов победил Мурада Мирзаева техническим нокаутом (раунд 1);

Эльбрус Тедеев победил Алимхана Аджиева техническим нокаутом (раунд 1).

Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights пройдет в Ростове 5 декабря, где в главном бою сойдутся Андрей Гончаров и Владимир Токов.