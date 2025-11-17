Михаил Газаев нокаутировал американца Джека Хейна на турнире БЕТСИТИ Fight Nights во Владикавказе
Турнир прошел в Северной Осетии 14 ноября в манеже имени Кулаева.
Главный поединок вечера между Газаевым и Хейном закончился техническим нокаутом американца в первом раунде. В со-главном бою вечера встретились Алан Саламов и бразилец Фелипе Майа. Это противостояние также закончилось нокаутом от россиянина в первом раунде.
Остальные результаты вечера:
Сослан Гаглоев нокаутировал Отари Бадрова (раунд 1);
Асланбек Кодзаев победил Павла Мустафина судейским решением;
Адам Бартиханов победил Христофора Гучмазова удушающим приемом (раунд 2);
Убайдула Тагиров победил Гамзата Чутуева техническим нокаутом (раунд 1);
Георгий Цховребов победил Алима Тхамадокова техническим нокаутом (раунд 1);
Расул Алиев победил Еркина Пратова судейским решением;
Имран Албертов победил Мурада Мирзаева техническим нокаутом (раунд 1);
Эльбрус Тедеев победил Алимхана Аджиева техническим нокаутом (раунд 1).
Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights пройдет в Ростове 5 декабря, где в главном бою сойдутся Андрей Гончаров и Владимир Токов.