Дмитрий Сергеев – об обновлении Telegram: «Доступ к нелегальным казино становится гораздо проще. РКН должен начать процессы блокировки»
Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев оценил обновление в Telegram, которое позволяет нелегальным операторам принимать платежи через мини-приложения.
Так, обновлением в мессенджере воспользовался букмекер 1win, чья деятельность запрещена в России. Оператор предлагает клиентам пополнять игровой счет с помощью Telegram Stars – внутренней валюты мессенджера.
«После запуска партнерской программы через мини-апс телеграма Роскомнадзору нужно серьезно позаботиться о работе с телеграм-каналами. Историю про обеление владельцев каналов с 10к+ подписчиками мы уже помним, а вот доступ к нелегальным казино благодаря мини-апс становится гораздо проще.
Получается, что РКН должен начать процессы блокировки каналов с нелегальными в РФ казиношными мини-апс. Иначе как?», – написал Сергеев в телеграме.
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