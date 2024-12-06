Дмитрий Сергеев – об обновлении Telegram: «Доступ к нелегальным казино становится гораздо проще. РКН должен начать процессы блокировки»

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев оценил обновление в Telegram, которое позволяет нелегальным операторам принимать платежи через мини-приложения.

Так, обновлением в мессенджере воспользовался букмекер 1win, чья деятельность запрещена в России. Оператор предлагает клиентам пополнять игровой счет с помощью Telegram Stars – внутренней валюты мессенджера.

«После запуска партнерской программы через мини-апс телеграма Роскомнадзору нужно серьезно позаботиться о работе с телеграм-каналами. Историю про обеление владельцев каналов с 10к+ подписчиками мы уже помним, а вот доступ к нелегальным казино благодаря мини-апс становится гораздо проще.

Получается, что РКН должен начать процессы блокировки каналов с нелегальными в РФ казиношными мини-апс. Иначе как?», – написал Сергеев в телеграме.

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