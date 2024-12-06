Нелегальный букмекер 1win начал прием платежей у клиентов через Telegram

Telegram запустил партнерские программы для мини-приложений.

Обновлением в мессенджере воспользовался нелегальный оператор 1win. Букмекер в мини-приложении предлагает клиентам пополнять игровой счет с помощью Telegram Stars – внутренней валюты мессенджера.

После пополнения в Telegram Stars пользователи получают депозит на ту же сумму в онлайн-казино.

«Зачем это 1win? Так они получают дополнительный канал трафика. Официально они могли его сделать только через Telegram.

Те, кто приводит клиентов, получают свои проценты. Молодцы, что сделали такую штуку и очень быстро», – заявил экс-сотрудник Olimpbet Владимир Прокофьев.

Деятельность 1win считается нелегальной на территории России, а официальный сайт букмекера заблокирован.

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