Дьокереш забил 32 гола в 24 матчах за «Спортинг» и Швецию. 20.00 – побьет рекорд Месси по голам за сезон

Букмекеры оценили шансы Виктора Дьокереша побить рекорд Лионеля Месси по голам за сезон.

Нападающий «Спортинга» забил 32 гола в 24 матчах за «Спортинг» и сборную Швеции в сезоне-2024/25.

Рекорд по количеству забитых мячей за один сезон принадлежит Лионелю Месси – в сезоне-2011/12 он отличился 73 раза.

Букмекеры дают коэффициент 20.00 на то, что Дьокереш побьет рекорд аргентинского форварда.

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