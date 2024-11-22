Дьокереш забил 32 гола в 24 матчах за «Спортинг» и Швецию. 20.00 – побьет рекорд Месси по голам за сезон
Букмекеры оценили шансы Виктора Дьокереша побить рекорд Лионеля Месси по голам за сезон.
Нападающий «Спортинга» забил 32 гола в 24 матчах за «Спортинг» и сборную Швеции в сезоне-2024/25.
Рекорд по количеству забитых мячей за один сезон принадлежит Лионелю Месси – в сезоне-2011/12 он отличился 73 раза.
Букмекеры дают коэффициент 20.00 на то, что Дьокереш побьет рекорд аргентинского форварда.
Надаль ушел, но оставил великую статистику: 112:4 и аномальные коэффициенты
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «че поставить»
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