Надаль ушел, но оставил великую статистику: 112:4 и аномальные коэффициенты

Рафаэль Надаль официально завершил карьеру. Легендарный теннисист оставил после себя несколько вечных рекордов – в том числе и у букмекеров. Рассвет испанца пришелся на время, когда коэффициенты уже предоставлялись на каждый матч в туре. Аномальные события для букмекерских компаний происходили, прежде всего, на «Ролан Гаррос».

Почти всегда был фаворитом на победных турнирах – даже в 2005 году

Достижение, которое почти невозможно повторить: первые тринадцать побед Надаля на «Ролан Гаррос» – в статусе фаворита, включая первый титул в 2005 году.

Букмекеры тогда ставили Рафу чуть выше Роджера Федерера: 3.00 против 3.50. После первой победы преимущество Надаля в линии над соперниками постепенно становилось пугающим. Уже в 2006 году титул испанца оценивался всего за 1.80.

Логично, что как раз с рекордным коэффициентом Надаль и впервые проиграл в Париже Робину Содерлингу. До турнира 2009 года на фаворита предлагали ставить за 1.20. А ведь это до первого матча! Федерер тогда получил 5.00; Джокович – 7.50, а Робина Содерлинга… вообще не было в линии на победителя.

Впервые букмекеры реально осмелились выровнять Надаля с другим теннисистом до «Ролан Гаррос» только в 2014 году – ждали реванша от Джоковича, но десять лет назад серб уступил в очном матче.

Любопытно, что в 2018-м Надаль умудрился повторить достижение юных лет – получил коэффициент ниже 1.50 на победу до Парижа. А выиграл в качестве андердога только раз – в 2022-м.

Первое поражение – история: коэффициенты давали не все, больше никогда так не проигрывал

Рафаэль Надаль закончил выступления на «Ролан Гаррос» с рекордом 112:4. Два поражения от Новака Джоковича по низким коэффициентам – весьма предсказуемые. Не был Надаль фаворитом и в матче против набравшего ход Александра Зверева в 2024 году.

Единственной большой сенсацией так и остался исторический поединок с Робином Содерлингом в 2009 году. Для букмекерского мира – очень значимое событие.

К тому моменту Надаль выиграл на «Ролан Гаррос» 31 матч подряд. Некоторые букмекеры настолько не верили в поражение испанца, что отказывались принимать ставки на чемпиона даже по коэффициенту 1.01 – сразу давали с форой.

Содерлинг после победы Надаля во второй партии улетал в режиме реального времени в линии до 41.00.

После памятного поражения Рафа выиграл на «Ролан Гаррос» 39 матчей подряд, вынудив букмекеров снова отказаться от выставления коэффициентов на своих соперников в первых раундах.

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Пока ни у кого из молодых игроков такого доминирования и близко не вырисовывается. Линии на «Ролан Гаррос» в 2025 году уже доступны: Карлос Алькарас стоит выше Янника Синнера, но лишь за 2.55 – совсем не 1.25.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages /Clive Brunskill, Matt McNulty