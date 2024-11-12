Букмекеры дают 62% на то, что биткоин преодолеет отметку в $100 тысяч до конца года. Еще в сентябре на это давали 10%

Букмекеры считают, что биткоин преодолеет отметку в 100 тысяч долларов до конца 2024 года.

12 ноября стоимость биткоина достигла рекордной отметки в 89 622 доллара. За последнюю неделю курс монеты вырос сразу на 30%.

Криптовалютная платформа для ставок Polymarket оценивает в 62% вероятность того, что курс биткоина превысит 100 тысяч долларов до конца года.

В сентябре, когда цена на биткоин опускалась ниже 50 тысяч долларов, на пробитие отметки в 100 тысяч долларов до конца 2024-го давали лишь 10% вероятности.

Ставочная вики Спортса

Непобедимые клубы топ-5 лиг в этом сезоне. Список без «Барселоны», «Байера» и «Ман Сити»