  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Букмекеры дают 62% на то, что биткоин преодолеет отметку в $100 тысяч до конца года. Еще в сентябре на это давали 10%
0

Букмекеры дают 62% на то, что биткоин преодолеет отметку в $100 тысяч до конца года. Еще в сентябре на это давали 10%

Букмекеры считают, что биткоин преодолеет отметку в 100 тысяч долларов до конца 2024 года.

12 ноября стоимость биткоина достигла рекордной отметки в 89 622 доллара. За последнюю неделю курс монеты вырос сразу на 30%.

Криптовалютная платформа для ставок Polymarket оценивает в 62% вероятность того, что курс биткоина превысит 100 тысяч долларов до конца года.

В сентябре, когда цена на биткоин опускалась ниже 50 тысяч долларов, на пробитие отметки в 100 тысяч долларов до конца 2024-го давали лишь 10% вероятности.

Ставочная вики Спортса

Непобедимые клубы топ-5 лиг в этом сезоне. Список без «Барселоны», «Байера» и «Ман Сити»

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Индустрия
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кабмин РФ поддержал законопроект о штрафах до 1 млн рублей за прием ставок у детей и должников
37 минут назад
Winline Priority – новая программа лояльности от Winline для настоящих ценителей ставок
сегодня, 10:00Реклама
Алькарас сенсационно проиграл Рууду. Букмекеры сомневаются, что испанец выйдет из группы на Итоговом турнире
сегодня, 08:45
Квадрупл «Ливерпуля» стал вероятнее в 7,5 раз с начала сезона
13сегодня, 07:43
«Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Ростов» сыграют в Зимнем Кубке РПЛ. Winline второй год подряд стал спонсором турнира
9вчера, 14:58
«Фонбет» занял пятое место в списке крупнейших рекламодателей России на билбордах
1вчера, 14:16
Капризов и Кучеров – главные претенденты на «Харт Трофи» по версии The Athletic. 1.90 – приз выиграет россиянин
1вчера, 13:33
Сервис «СтопИгра» для помощи лудоманам снова заработал
вчера, 12:42
«Кливленд» победил во всех 11 матчах на старте сезона НБА. 19.00 – станут чемпионами
5вчера, 11:44
1.39 – Илон Маск получит должность в правительстве США после инаугурации Трампа
вчера, 10:49
Ко всем новостям
Последние новости
БК «Мелбет» порадовала футбольных фанатов яркими предматчевыми мероприятиями в 4 городах Мелбет-Первой Лиги
сегодня, 07:25Реклама
Okko и BB Tennis покажут Итоговый турнир ATP в Турине
вчера, 09:44Реклама
Выручка оператора казино Wynn за 3-й квартал составила 1,69 млрд долларов
10 ноября, 20:22
БЕТСИТИ начал принимать ставки в Казахстане
10 ноября, 20:07
«Челси» – «Арсенал»: как бетторы БЕТСИТИ ставят на лондонское дерби
10 ноября, 08:57Реклама
«Интер» – «Наполи»: аналитики БЕТСИТИ считают фаворитами миланцев, бетторы сомневаются
210 ноября, 08:54Реклама
В 5 из 6 последних матчей между «Ювентусом» и «Торино» сыграл тотал меньше 2,5 голов. 1.55 – продление тренда
9 ноября, 17:39
«Голевая ничья кажется наиболее вероятным исходом». Прогноз Никиты Ковальчука на «Челси» – «Арсенал»
9 ноября, 14:50
Бельский сделал прогноз на матч «Челси» – «Арсенал» с коэффициентом 2.75
29 ноября, 13:24
«Ливерпуль» – «Астон Вилла»: игроки БЕТСИТИ на стороне команды Арне Слота
9 ноября, 09:23Реклама