Коэффициент на 20+ очков Дёмина за игру в НБА в 2025-м обвалился в 4 раза – с 7.80 до 1.85

Букмекеры начали верить в то, что Егор Дёмин наберет 20 очков за игру в НБА до конца года.

Новичок «Бруклина» набрал 14 очков в дебютном матче в НБА против «Шарлотт» (117:136), хотя букмекеры ждали от него 7-8 баллов.

Перед стартом сезона «Тенниси» давали коэффициент 7.80 на то, что российский разыгрывающий хотя бы раз наберет 20+ очков за игру до конца 2025 года. Коэффициент обрушился более чем в 4 раза – до 1.85.

Коэффициент на один дабл-дабл Дёмина в НБА в 2025-м обвалился с 7.20 до 2.55.

25 октября «Бруклин» сыграет дома против «Кливленда».