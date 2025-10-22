  • Спортс
«Реал» победил в 9 домашних матчах подряд. 2.91 – «Ювентус» не проиграет и прервет серию мадридцев

«Реал» примет «Ювентус» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Мадридский клуб победил в 9 домашних матчах подряд во всех турнирах. В двух последних матчах с «Ювентусом» на «Бернабеу» у «сливочных» выиграть не получилось – 1:3 в 2018-м и 1:1 в 2015-м.

«Реал» котируется подавляющим фаворитом встречи за 1.43. 2.75 – «Ювентус» не проиграет, 7.20 – победит.

Игра состоится 22 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
