«Реал» победил в 9 домашних матчах подряд. 2.91 – «Ювентус» не проиграет и прервет серию мадридцев
«Реал» примет «Ювентус» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Мадридский клуб победил в 9 домашних матчах подряд во всех турнирах. В двух последних матчах с «Ювентусом» на «Бернабеу» у «сливочных» выиграть не получилось – 1:3 в 2018-м и 1:1 в 2015-м.
«Реал» котируется подавляющим фаворитом встречи за 1.43. 2.75 – «Ювентус» не проиграет, 7.20 – победит.
Игра состоится 22 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.
