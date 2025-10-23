Игрок «Лиги Ставок» выиграл 5,3 млн со ставки в 500 рублей

Пользователь «Лиги Ставок» собрал экспресс из 18 матчей, в который вошли матчи Лиги чемпионов и европейских чемпионатов. Он поставил 500 рублей на огромный коэффициент 10 752 и выиграл 5 376 385 рублей.

Коэффициенты варьировались от 1,41 до 2,13. В большинстве случаев беттор ставил на исходы. Однако была ставка и на тотал желтых карточек больше 3,5 в матче «Баварии» и «Боруссии» за коэффициент 2,02. Стоит отметить, что игрок ставил и на победы «Реала» и «Ман Сити» в чемпионате и Лиге чемпионов. Оба гранда смогли одержать победы в обоих своих матчах. Из необычного также можно сказать про победу «Милана» над «Фиорентиной» за коэффициент 1,57. Хотя «россонери» и проигрывали «фиалкам» по ходу 2-го тайма, но смогли в конце матча вырвать победу — 2:1.

