Промо
0

Игрок «Лиги Ставок» выиграл 5,3 млн со ставки в 500 рублей

Пользователь «Лиги Ставок» собрал экспресс из 18 матчей, в который вошли матчи Лиги чемпионов и европейских чемпионатов. Он поставил 500 рублей на огромный коэффициент 10 752 и выиграл 5 376 385 рублей.

Коэффициенты варьировались от 1,41 до 2,13. В большинстве случаев беттор ставил на исходы. Однако была ставка и на тотал желтых карточек больше 3,5 в матче «Баварии» и «Боруссии» за коэффициент 2,02. Стоит отметить, что игрок ставил и на победы «Реала» и «Ман Сити» в чемпионате и Лиге чемпионов. Оба гранда смогли одержать победы в обоих своих матчах. Из необычного также можно сказать про победу «Милана» над «Фиорентиной» за коэффициент 1,57. Хотя «россонери» и проигрывали «фиалкам» по ходу 2-го тайма, но смогли в конце матча вырвать победу — 2:1.

«Лига Ставок» поздравляет победителя и напоминает, что в 2024 году компания стала эксклюзивным долгосрочным партнером трансляции европейского футбола в онлайн-кинотеатре ОККО. А при регистрации в приложении новые пользователи получат приветственный фрибет 7777 рублей. Следите за топовым футболом вместе с Лигой Ставок!

Проверка пари

натив
Лига Ставок
Ставки на спорт
Комментарии
Ставки в Telegram
Главные новости
Умар Кремлев: «Не делаю ставки и вам не советую. Проблема не в букмекерах, а в онлайн-казино – оно убивает все»
36 секунд назад
«Балтика» – фаворит кубкового матча с «Локомотивом». Результат не повлияет на положение в таблице – обе команды вышли из группы
10 минут назад
Медведев выиграл 12 из 14 последних матчей. 1.44 – обыграет Муте во 2-м круге турнира в Вене
сегодня, 09:33
Дёмин набрал 14 очков в дебютном матче за «Бруклин» в НБА. Букмекеры ждали от него 7-8 баллов
сегодня, 08:52
«Локо» vs «Балтика» – битва за три очка в Москве! Следим за FONBET Кубком России с фрибетом до 15 000
сегодня, 06:00Реклама
«Ливерпуль» разгромил «Айнтрахт» (5:1) и прервал серию из 4 поражений подряд. На победу англичан с разницей в 4+ мяча давали 7.70
вчера, 20:54
«Наполи» впервые в 2025-м проиграл с крупным счетом – 2:6 с ПСВ
21 октября, 21:09
«ПСЖ» уничтожил «Байер» на выезде – 7:2. На 9+ голов в матче давали коэффициент 50.00
21 октября, 20:54
«Арсенал» разгромил «Атлетико» (4:0), забив все четыре гола после перерыва. На разгром давали коэффициент 12.00
21 октября, 20:52
Холанд забил за клуб из сборную в 12 матчах подряд. На гол «Вильярреалу» давали коэффициент 1.75
21 октября, 19:35
Ко всем новостям
Последние новости
В «Лиге Ставок» сорвали самый большой Джекпот в истории ставок
сегодня, 08:27Промо
«Реал» победил в 9 домашних матчах подряд. 2.91 – «Ювентус» не проиграет и прервет серию мадридцев
вчера, 18:50
Мбаппе забил в 11 матчах подряд за клуб и сборную. 1.71 – отличится в игре с «Ювентусом»
вчера, 18:20
Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Реала» в матче ЛЧ с «Ювентусом»
вчера, 11:00Промо
СКА выиграл 9 из 10 последних матчей против ЦСКА, но котируется андердогом сегодня
вчера, 10:17
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Ливерпуля» прервать серию поражений в матче ЛЧ с «Айнтрахтом»
вчера, 09:12Промо
«Ливерпуль» проиграл 4 матча подряд. 1.60 – обыграют «Айнтрахт» и прервут серию поражений
вчера, 08:45
Дёмин наберет минимум 6 очков в дебютном матче в НБА против «Шарлотт», считают букмекеры
вчера, 07:59
«Карабах» выиграл оба матча на старте ЛЧ в статусе андердога. 9.50 – обыграют «Атлетик» на выезде
вчера, 07:34
«Лейкерс» лишь трижды за последние 14 лет начинали сезон НБА с победы. 1.65 – проиграют «Голден Стэйт» в дебютном матче
21 октября, 21:46