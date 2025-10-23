Медведев выиграл 12 из 14 последних матчей. 1.44 – обыграет Муте во 2-м круге турнира в Вене

Даниил Медведев встретится с Корентеном Муте во 2-м круге турнира в Вене.

Российский теннисист выиграл 12 из 14 последних матчей во всех турнирах.

Букмекеры считают Медведева явным фаворитом сегодняшней встречи за 1.44. На победу Муте можно поставить за 2.78.

Игра состоится 23 октября и начнется в 14:30 мск.