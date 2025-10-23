«Балтика» – фаворит кубкового матча с «Локомотивом». Результат не повлияет на положение в таблице – обе команды вышли из группы
«Балтика» примет «Локомотив» в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.
Обе команды уже вышли в плей-офф турнира. Вне зависимости от результата встречи «Локомотив» останется на втором месте, а «Балтика» – на третьем.
Букмекеры считают калининградцев небольшими фаворитами встречи. На итоговую победу «Балтики» (с учетом пенальти) дают коэффициент 1.72, на успех «Локомотива» – 2.20.
Матч пройдет 23 октября и начнется в 21:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости