«Балтика» – фаворит кубкового матча с «Локомотивом». Результат не повлияет на положение в таблице – обе команды вышли из группы

«Балтика» примет «Локомотив» в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

Обе команды уже вышли в плей-офф турнира. Вне зависимости от результата встречи «Локомотив» останется на втором месте, а «Балтика» – на третьем.

Букмекеры считают калининградцев небольшими фаворитами встречи. На итоговую победу «Балтики» (с учетом пенальти) дают коэффициент 1.72, на успех «Локомотива» – 2.20.

Матч пройдет 23 октября и начнется в 21:00 мск.