СКА выиграл 9 из 10 последних матчей против ЦСКА, но котируется андердогом сегодня

СКА примет ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

9 из 10 последних личных встреч команд завершились победами клуба из Санкт-Петербурга, из них 7 – в основное время.

Фаворитом сегодняшнего матча котируется ЦСКА – на победу москвичей с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 1.85. На итоговый успех СКА можно поставить за 1.95.

Игра пройдет 22 октября и начнется в 19:30 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
