СКА выиграл 9 из 10 последних матчей против ЦСКА, но котируется андердогом сегодня
СКА примет ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
9 из 10 последних личных встреч команд завершились победами клуба из Санкт-Петербурга, из них 7 – в основное время.
Фаворитом сегодняшнего матча котируется ЦСКА – на победу москвичей с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 1.85. На итоговый успех СКА можно поставить за 1.95.
Игра пройдет 22 октября и начнется в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости