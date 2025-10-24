97% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ поставили на победу «Спартака» над «Оренбургом»
На Спортсе’’ продолжается традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.
В 13-м туре «Спартак» примет «Оренбург» – 97% пользователей Спортса’’ поставили на победу московского клуба. Букмекеры не так однозначны – на победу красно-белых дают коэффициент 1.38, что соответствует вероятности в 72%.
2:0 в пользу «Спартака» – самый популярный счет матча среди участников конкурса прогнозов. Его выбрали 45% пользователей.
Матч состоится 25 октября, начало – в 14:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Лига прогнозов
