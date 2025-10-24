  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Унион» ни разу не пропустил в первые 30 минут в сезоне Бундеслиги. 2.55 – «Вердер» прервет тренд
0

«Унион» ни разу не пропустил в первые 30 минут в сезоне Бундеслиги. 2.55 – «Вердер» прервет тренд

«Вердер» примет «Унион» в 8-м туре Бундеслиги.

Клуб из Берлина пропустил 14 мячей в 7 матчах на старте чемпионата Германии, но ни разу не пропускал в первые 30 минут.

Букмекеры дают коэффициент 2.55 на гол «Вердера» до 30-й минуты в сегодняшней встрече. 1.45 – серия «Униона» продлится.

Матч состоится 24 октября, начало – в 21:30 мск.  

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Ставки на спорт
logoУнион Берлин
Ставки на футбол
Необычные ставки
logoбундеслига Германия
logoВердер
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
10+ очков, 3+ передачи в 3 подбора – ожидания букмекеров от Дёмина в матче с «Кливлендом»
15 минут назад
«Шанхай» выиграл оба матча против минского «Динамо» в этом сезоне, но сегодня котируется андердогом
сегодня, 09:52
«Барыс» не забивает «Амуру» в большинстве дома 6 матчей подряд. 1.80 – клуб из Казахстана снова не реализует лишнего
сегодня, 08:59
Лишь в 2 из 90 матчей в сезоне Ла Лиги было больше 5 мячей. 1.69 – ни одной игры с 6+ голами в 10-м туре
сегодня, 08:27
Коэффициент на 20+ очков Дёмина за игру в НБА в 2025-м обвалился в 4 раза – с 7.80 до 1.85
сегодня, 07:39
Дэймон Джонс передавал инсайдерскую информацию о травмах Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса для ставок
вчера, 19:36
НБА отстранила Терри Розира и Чонси Биллапса после арестов в рамках расследования о ставках
вчера, 16:45
Дёмин набрал 14 очков в дебютном матче за «Бруклин» в НБА. Букмекеры ждали от него 7-8 баллов
вчера, 08:52
«Ливерпуль» разгромил «Айнтрахт» (5:1) и прервал серию из 4 поражений подряд. На победу англичан с разницей в 4+ мяча давали 7.70
22 октября, 20:54
«Наполи» впервые в 2025-м проиграл с крупным счетом – 2:6 с ПСВ
21 октября, 21:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Балтика» – фаворит кубкового матча с «Локомотивом». Результат не повлияет на положение в таблице – обе команды вышли из группы
вчера, 13:45
Игрок «Лиги Ставок» выиграл 5,3 млн со ставки в 500 рублей
вчера, 12:29Промо
Медведев выиграл 12 из 14 последних матчей. 1.44 – обыграет Муте во 2-м круге турнира в Вене
вчера, 09:33
В «Лиге Ставок» сорвали самый большой Джекпот в истории ставок
вчера, 08:27Промо
«Реал» победил в 9 домашних матчах подряд. 2.91 – «Ювентус» не проиграет и прервет серию мадридцев
22 октября, 18:50
Мбаппе забил в 11 матчах подряд за клуб и сборную. 1.71 – отличится в игре с «Ювентусом»
22 октября, 18:20
Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Реала» в матче ЛЧ с «Ювентусом»
22 октября, 11:00Промо
СКА выиграл 9 из 10 последних матчей против ЦСКА, но котируется андердогом сегодня
22 октября, 10:17
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Ливерпуля» прервать серию поражений в матче ЛЧ с «Айнтрахтом»
22 октября, 09:12Промо
«Ливерпуль» проиграл 4 матча подряд. 1.60 – обыграют «Айнтрахт» и прервут серию поражений
22 октября, 08:45