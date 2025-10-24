«Унион» ни разу не пропустил в первые 30 минут в сезоне Бундеслиги. 2.55 – «Вердер» прервет тренд

«Вердер» примет «Унион» в 8-м туре Бундеслиги.

Клуб из Берлина пропустил 14 мячей в 7 матчах на старте чемпионата Германии, но ни разу не пропускал в первые 30 минут.

Букмекеры дают коэффициент 2.55 на гол «Вердера» до 30-й минуты в сегодняшней встрече. 1.45 – серия «Униона» продлится.

Матч состоится 24 октября, начало – в 21:30 мск.