  • Алексей Ягудин и Марк Кондратюк проведут автограф-сессии на Гран-при в Магнитогорске
Алексей Ягудин и Марк Кондратюк проведут автограф-сессии на Гран-при в Магнитогорске

В эти выходные Магнитогорск станет центром фигурного катания, приняв первый этап Гран-при России, получивший название «Звезды Магнитки». Пока на льду арены «Металлург» будут кипеть спортивные страсти, в фойе для болельщиков развернется площадка масштабного проекта «Стихии фигурного катания».

В рамках благотворительной программы ДоброFON проект объединит пять ключевых направлений: мужское и женское одиночное катание, пары, танцы на льду и тренерство. Его символом станет уникальный Кристалл, который будет собираться по ходу этапов. Каждый амбассадор добавит в него частичку своего цвета, а на благотворительные цели будет направлено по 500 000 рублей.

Гостей Гран-при ждет полное погружение в мир фигурного катания: исторические зоны, интерактивная будка шоу «Каток» для общения с ведущими, эксклюзивные подарки, возможность получить автографы и сфотографироваться с любимыми спортсменами.

Магнитогорский этап порадует фанатов встречами: 25-го октября – с олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы Алексеем Ягудиным; 26-го октября – с бронзовым призером Олимпийских игр в командном соревновании, чемпионом Европы Марком Кондратюком! Оба мероприятия пройдут после прокатов мужчин в зоне ДоброFON, на втором этаже арены в холле напротив центрального входа.

Также на площадке можно будет поддержать доброе дело, приобретая за пожертвования плюшевых добромишек. Все вырученные от продажи средства пойдут в пользу благотворительного фонда «Металлург» на системную поддержку нуждающимся категориям граждан.

Напомним, в сезоне 2025-2026 серия Гран-при России по фигурному катанию включает пять этапов, которые пройдут в Магнитогорске (25-26.10), Красноярске (2-3.11), Казани (8-9.11), Москве (15-16.11) и Омске (22-23.11).

