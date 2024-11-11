Непобедимые клубы топ-5 лиг в этом сезоне. Список без «Барселоны», «Байера» и «Ман Сити»

Наступил последний в этом году перерыв на сборные, поэтому по традиции фиксируем промежуточные итоги в клубном футболе. В каждой из европейских топ-лиг сыграно минимум 10 туров. При этом есть команды, которые еще ни разу не проиграли. Кто же входит в их число?

Бундеслига: «Бавария» снова доминирует

В Бундеслиге после сенсационного сезона с магическим «Байером» все вернулось на свои места. У «Баварии» Венсана Компани пять разгромов в 10 турах и ноль поражений. Мюнхенцы потеряли очки всего дважды – не смогли обыграть «Байер» (1:1) и упустили победу в концовке голевого триллера с «Айнтрахтом» (3:3).

До 8-го тура конкуренты держались рядом, но после 9-го ослабли. Сейчас «Бавария» – единоличный лидер Бундеслиги. Отрыв от ближайшего преследователя – 5 очков. А «Байер» теперь не так прочен – одно поражение и целых 5 ничьих (за весь предыдущий сезон было 6).

Серия А: «Ювентус» не проигрывает, но идет только шестым

«Ювентус» при Тиаго Мотте вообще не проигрывает в Серии А. Еще и пропускает меньше всех. Правда, у команды аномалия ничьих – в 6 турах из 12. Вот почему «Юве» до сих пор не возглавляет таблицу и вместе с остальными толкается в суперплотной гонке. Ближе всего к поражению туринцы были в матче с «Интером», когда проигрывали 2:4 к 71-й минуте, но вырвали очередную ничью на 82-й.

Лига 1: «ПСЖ» справляется без Мбаппе

У «ПСЖ» сейчас, возможно, наименее звездный состав в эпоху шейхов, но Луис Энрике держит в Лиге 1 все под контролем – ноль поражений и лидерство. Поучаствовал в этом и Матвей Сафонов – сыграл против «Реймса», «Ренна» и «Ланса». Против последнего – сухой матч.

Любопытно, что год назад парижане уходили на международный перерыв с одним поражением. А единственной командой, которая ни разу не проиграла к тому времени, была «Ницца», ставшая пятой на финише.

Бонус – РПЛ. «Краснодар» выиграл первый круг, но не побил рекорд ЦСКА

«Краснодар» прошел первый круг без поражений. Это всего второй случай в РПЛ после перехода на «осень-весна». Ранее такое удавалось лишь «Зениту» в сезоне-2022/23. Тогда петербуржцы впервые проиграли только в 16-м туре.

37 очков и 32 гола после 15 туров – никогда еще в первом круге РПЛ «быки» не набирали и не забивали так много. 11 побед подряд – еще один рекорд в истории клуба. В этом перфомансе есть лишь один минус. «Краснодар» не смог даже повторить достижение ЦСКА – у армейцев было 13 побед кряду в 2014-м.

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В АПЛ и Ла Лиге топы не остались без поражений. «Барселона» громит соперников, но успела дважды проиграть. У «Ман Сити» намечается кризис, «Реал» нестабилен. «Ливерпуль» же в сентябре сенсационно проиграл «Ноттингему» (0:1). Однако это не помешало банде Арне Слота стать главными фаворитами АПЛ.

Ставочная вики Спортса

Топ-2 сенсация АПЛ: «Тоттенхэм» доигрался. После «Ипсвича» рухнули на 10-е место

Фото: Gettyimages /Stuart Franklin / Staff; Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press