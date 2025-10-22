Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Реала» в матче ЛЧ с «Ювентусом»
22 октября в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Ювентус». Встреча пройдет в Мадриде и начнется в 22:00 мск.
«Реал» набрал шесть очков в двух стартовых турах ЛЧ. Мадридцы обыграли дома «Марсель» (2:1) и разгромили в гостях «Кайрат» (5:0). «Ювентус» дважды сыграл вничью – 4:4 с «Боруссией» и 2:2 с «Вильярреалом».
«Реал» выиграл все пять домашних матчей в этом сезоне. «Ювентус» не побеждает шесть игр подряд – пять ничьих и одно поражение.
Последний очный матч команд состоялся минувшим летом на клубном чемпионате мира и завершился победой испанской команды со счетом 1:0.
Аналитики БЕТСИТИ отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реала» предлагают кэф 1.55, на ничью дают 4.70, вероятность успеха «Ювентуса» оценивается в 6.20.
Эксперты считают, что матч порадует большим количеством голов. Поставить на три мяча и более можно за 1.54, на два гола и менее предлагают 2.47. На обмен мячами дают 1.63, вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.28.
Игроки БЕТСИТИ считают мадридцев фаворитами встречи. 72% от всех ставок на исход пришлось на победу хозяев, 13% ушло на ничью, 15% отдано на гостей.