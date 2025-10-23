В «Лиге Ставок» сорвали самый большой Джекпот в истории ставок

21 октября определился обладатель «Джекпота Мега», который получил рекордную сумму в 104 142 196 рублей. Удачу ему принесла ставка вида «Одинар» размером 555 555 рублей.

Рекордный приз стал финалом акции, стартовавшей 19 мая. За пять месяцев проведения акция показала впечатляющие результаты:

общая сумма выплат составила 522 036 868 рублей;

140 участников стали миллионерами;

29 659 человек стали победителями и получили призы.

«Когда увидел сумму выигрыша, сначала показалось, что это ошибка, но быстро пришло осознание — это действительно произошло, и мечта стала реальностью. С Лигой Ставок мы уже три года вместе, и я считаю ее одним из самых честных и клиентоориентированных букмекеров в стране. Приложение — лучшее на рынке, а персональный менеджер всегда на связи. Что касается ставки — я верю в магию чисел, особенно в комбинации с 2 и 5. Это числа удачи, и ваш случай только укрепил мою веру в них», — поделился своими эмоциями обладатель «Джекпота Мега».

С поздравлением к победителю обратился президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский:

«С огромной радостью и восхищением поздравляю нашего постоянного клиента с фантастическим выигрышем Джекпота Мега! Он совершил невозможное и стал настоящей легендой Лиги Ставок! Мы всегда гордимся победами наших клиентов, а также глубоко ценим их преданность и доверие нашей компании. Вместе, чтобы побеждать!»

По данным аналитиков, за время проведения акции чаще всего «Джекпоты» срывались на ставках по футболу, а наиболее активное увеличение банков наблюдалось в период с 18:00 до 22:00. Интересно, что 29% победителей выигрывали «Джекпот» с первой ставки, 2000 рублей — самая частая сумма ставки, а 47% игроков выигрывали призы, заключив экспрессы.

За пять месяцев акции тысячи игроков испытали эмоции большого выигрыша, а один — стал мультимиллионером. Присоединяйтесь и побеждайте вместе с «Лигой Ставок».