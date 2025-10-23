Промо
0

В «Лиге Ставок» сорвали самый большой Джекпот в истории ставок

21 октября определился обладатель «Джекпота Мега», который получил рекордную сумму в 104 142 196 рублей. Удачу ему принесла ставка вида «Одинар» размером 555 555 рублей.

Рекордный приз стал финалом акции, стартовавшей 19 мая. За пять месяцев проведения акция показала впечатляющие результаты:

общая сумма выплат составила 522 036 868 рублей;

140 участников стали миллионерами;

29 659 человек стали победителями и получили призы.

«Когда увидел сумму выигрыша, сначала показалось, что это ошибка, но быстро пришло осознание — это действительно произошло, и мечта стала реальностью. С Лигой Ставок мы уже три года вместе, и я считаю ее одним из самых честных и клиентоориентированных букмекеров в стране. Приложение — лучшее на рынке, а персональный менеджер всегда на связи. Что касается ставки — я верю в магию чисел, особенно в комбинации с 2 и 5. Это числа удачи, и ваш случай только укрепил мою веру в них», — поделился своими эмоциями обладатель «Джекпота Мега».

С поздравлением к победителю обратился президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский:

«С огромной радостью и восхищением поздравляю нашего постоянного клиента с фантастическим выигрышем Джекпота Мега! Он совершил невозможное и стал настоящей легендой Лиги Ставок! Мы всегда гордимся победами наших клиентов, а также глубоко ценим их преданность и доверие нашей компании. Вместе, чтобы побеждать!»

По данным аналитиков, за время проведения акции чаще всего «Джекпоты» срывались на ставках по футболу, а наиболее активное увеличение банков наблюдалось в период с 18:00 до 22:00. Интересно, что 29% победителей выигрывали «Джекпот» с первой ставки, 2000 рублей — самая частая сумма ставки, а 47% игроков выигрывали призы, заключив экспрессы.

За пять месяцев акции тысячи игроков испытали эмоции большого выигрыша, а один — стал мультимиллионером. Присоединяйтесь и побеждайте вместе с «Лигой Ставок».

натив
Лига Ставок
Ставки на спорт
Комментарии
Ставки в Telegram
Главные новости
«Балтика» – фаворит кубкового матча с «Локомотивом». Результат не повлияет на положение в таблице – обе команды вышли из группы
7 минут назад
Медведев выиграл 12 из 14 последних матчей. 1.44 – обыграет Муте во 2-м круге турнира в Вене
сегодня, 09:33
Дёмин набрал 14 очков в дебютном матче за «Бруклин» в НБА. Букмекеры ждали от него 7-8 баллов
сегодня, 08:52
«Локо» vs «Балтика» – битва за три очка в Москве! Следим за FONBET Кубком России с фрибетом до 15 000
сегодня, 06:00Реклама
«Ливерпуль» разгромил «Айнтрахт» (5:1) и прервал серию из 4 поражений подряд. На победу англичан с разницей в 4+ мяча давали 7.70
вчера, 20:54
«Наполи» впервые в 2025-м проиграл с крупным счетом – 2:6 с ПСВ
21 октября, 21:09
«ПСЖ» уничтожил «Байер» на выезде – 7:2. На 9+ голов в матче давали коэффициент 50.00
21 октября, 20:54
«Арсенал» разгромил «Атлетико» (4:0), забив все четыре гола после перерыва. На разгром давали коэффициент 12.00
21 октября, 20:52
Холанд забил за клуб из сборную в 12 матчах подряд. На гол «Вильярреалу» давали коэффициент 1.75
21 октября, 19:35
«Кайрат» не смог победить «Пафос» (0:0), играя в большинстве с 4-й минуты. Играли две самые низкорейтинговые команды ЛЧ
21 октября, 18:38
Ко всем новостям
Последние новости
Игрок «Лиги Ставок» выиграл 5,3 млн со ставки в 500 рублей
сегодня, 12:29Промо
«Реал» победил в 9 домашних матчах подряд. 2.91 – «Ювентус» не проиграет и прервет серию мадридцев
вчера, 18:50
Мбаппе забил в 11 матчах подряд за клуб и сборную. 1.71 – отличится в игре с «Ювентусом»
вчера, 18:20
Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Реала» в матче ЛЧ с «Ювентусом»
вчера, 11:00Промо
СКА выиграл 9 из 10 последних матчей против ЦСКА, но котируется андердогом сегодня
вчера, 10:17
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Ливерпуля» прервать серию поражений в матче ЛЧ с «Айнтрахтом»
вчера, 09:12Промо
«Ливерпуль» проиграл 4 матча подряд. 1.60 – обыграют «Айнтрахт» и прервут серию поражений
вчера, 08:45
Дёмин наберет минимум 6 очков в дебютном матче в НБА против «Шарлотт», считают букмекеры
вчера, 07:59
«Карабах» выиграл оба матча на старте ЛЧ в статусе андердога. 9.50 – обыграют «Атлетик» на выезде
вчера, 07:34
«Лейкерс» лишь трижды за последние 14 лет начинали сезон НБА с победы. 1.65 – проиграют «Голден Стэйт» в дебютном матче
21 октября, 21:46