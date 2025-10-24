Лишь в 2 из 90 матчей в сезоне Ла Лиги было больше 5 мячей. 1.69 – ни одной игры с 6+ голами в 10-м туре

Лишь в двух матчах Ла Лиги в этом сезоне было забито 6 и более голов.

Из 90 встреч с начала сезона тотал больше 5,5 сыграл только в матче 4-го тура «Барселона» – «Валенсию» (6:0) и игре 7-го тура «Атлетико» – «Реал» (5:2).

Букмекеры дают коэффициент 1.69 на то, что в 10-м туре чемпионата Испании не будет матчей с 6+ голами. 2.04 – хотя бы в одной игре будет больше 5 мячей.