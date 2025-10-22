Мбаппе забил в 11 матчах подряд за клуб и сборную. 1.71 – отличится в игре с «Ювентусом»

«Реал» примет «Ювентус» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Нападающий мадридцев Килиан Мбаппе забил в 11 матчах подряд за «Реал» и сборную Франции. Всего на этом отрезке у него 15 голов и 4 ассиста.

Букмекеры дают коэффициент 1.71 на то, что Мбаппе забьет «Ювентусу». 2.20 – француз не сможет отличиться.

Игра состоится 22 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.