  • Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Ливерпуля» прервать серию поражений в матче ЛЧ с «Айнтрахтом»
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Ливерпуля» прервать серию поражений в матче ЛЧ с «Айнтрахтом»

22 октября в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Айнтрахт» и «Ливерпуль». Встреча пройдет во Франкфурте и начнется в 22:00 мск.

У обеих команд по три очка после двух туров ЛЧ. «Айнтрахт» обыграл 5:1 «Галатасарай» и с таким же счетом уступил «Атлетико». «Ливерпуль» в матчах с теми же командами добился противоположного результата – победил 3:2 мадридцев и проиграл 0:1 стамбульцам.

Соперники подходят к очной встрече в нелучшей форме. «Айнтрахт» выиграл всего один из пяти последних матчей, у «Ливерпуля» четыре поражения подряд.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом встречи английскую команду. На то, что мерисайдцы прервут неудачную серию и победят, предлагают кэф 1.61, на ничью дают 4.90, вероятность успеха «Айнтрахта» оценивается в 5.00.

Эксперты ждут от матча высокой результативности. Поставить на три мяча и более можно за 1.33, на два гола и менее предлагают 3.30. На тотал больше 3.5 мячей дают 1.86, тотал меньше 3.5 идет за 2.00.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Ливерпуля». 80% от всех ставок на исход пришлось на победу гостей, 12% ушло на ничью, 8% отдано на «Айнтрахт».

