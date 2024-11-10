Выручка оператора казино Wynn за 3-й квартал составила 1,69 млрд долларов
Оператор казино Wynn Resorts отчитался о доходах за 3-й квартал 2024 года.
Выручка составила 1,69 млрд долларов. Показатель вырос на 1,2% в годовом исчислении. Чистый убыток оператора за 3-й квартал составил 32,1 млн долларов. Это на 72,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году (116,7 млн долларов).
«Наши результаты за 3-й квартал отражают здоровый спрос на наших курортах, подчеркнутый сильным успехом массового игорного бизнеса в Макао. Инвестиции, которые мы вложили в нашу недвижимость, нашу команду и наши уникальные программы, продолжают укреплять наши лидирующие позиции на каждом из наших рынков», – сказал Крейг Биллинс, генеральный директор Wynn.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: РБ Бизнес
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