Уникальная толкотня за топ-4 в АПЛ. Кто же попадет в Лигу чемпионов?

В центральном матче одиннадцатого тура АПЛ «Челси» и «Арсенал» обменялись голами, чем окончательно уплотнили и без того сжатую таблицу Премьер-Лиги. Один факт для понимания ситуации – от третьего места «Челси» до тринадцатого «Манчестер Юнайтед»… 4 очка

Шансы есть почти у всех, но фавориты – «Челси» и «Тоттенхэм»

Главный бенефициар такой плотности – «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» всего-то обыграли дома «Лестер», а коэффициент на попадание в топ-4 упал с 10.00 до 7.00.

Важно, что букмекеры оценивают в линии именно финиш в первой четверке, а не выход в Лигу чемпионов. Теоретически в нынешнем сезоне для квалификации в главный еврокубок может хватить и пятой позиции в чемпионате. Это только украшает гонку и дает больше шансов привычным середнякам вроде «Брайтона».

Букмекерские компании, несмотря на неудачный старт «Тоттенхэма», выше «шпор» из прямых конкурентов ставят только тройку претендентов на титул и «Челси».

Эволюция коэффициентов «Арсенала» – главная драма первых туров: после шестого лондонцев ставили первыми в линии на победу, а теперь приходится всерьез упоминать клуб в контексте борьбы за четверку. Правда, коэффициент под эту задачу все же остается смешным – 1.10. Пока переживать точно не стоит, ведь у аналитиков появились сомнения даже в «Манчестер Сити». Коэффициент на выход в Лигу чемпионов у «горожан» подрос с 1.05 до 1.20.

Главную борьбу ждут все же между «Челси» и «Тоттенхэмом». Пока у «синих» есть символическое преимущество. Впечатляет количеством и группа преследователей: «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Брайтон», «Манчестер Юнайтед» – после 11-го тура в таком порядке.

В шансы «Ноттингема» и «Борнмута» пока всерьез не поверили – барьер в 5% клубы не преодолели.

Что нового в гонке за титул?

«Ливерпуль» еще в прошлом туре у некоторых букмекеров перехватил лидерство – теперь нет компаний, где команда Слота стоит второй. Фиксируем минимальный коэффициент на титул мерсисайдцев в нынешнем сезоне – 2.10.

«Манчестер Сити» пробивает отметку в 3.00; «Арсенал» свой статус глобально не поменял – остановил падение коэффициента в диапазоне 4.00-4.50.

«Манчестер Юнайтед» в чемпионскую гонку после победы над «Лестером» возвращать не спешат – только 150.00 на титул.

«Тоттенхэм» доигрался до катастрофы: на «Ипсвич» прошел двузначный кэф, лондонцы рухнули на десятое место

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Фото: IMAGO/Paul Terry/Global Look Press