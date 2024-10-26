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Прогноз Тихонова на матч «Зенит» – «Локомотив»: «Если команды сыграют в футбол, а не в сдерживание, то обе забьют»

Автор Спортса’’ Павел Тихонов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Локомотив» в рамках 13-го тура Мир РПЛ.

«Зенит» в этом сезоне пропустил только четырежды, но если взглянуть глубже, то в обороне можно найти уязвимости: допущенных ожидаемых мячей на 7 больше. Атака «Локомотива» же в топ-3 РПЛ. Если команды сыграют в футбол, а не в сдерживание, то обе забьют. Если очень хочется рискнуть, то можно поставить на гол Алексея Батракова», – заявил Тихонов.

Матч пройдет 27 октября. Начало – в 19:30 мск.

Ставочная вики Спортса

«Спартак» пропустит от «Пари» и не выиграет, «Зенит» справится с «Локомотивом». Прогнозы на РПЛ от авторов Спортса’‘

Опубликовала: Венера Кравченко
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
Ставки на спорт
Ставки на футбол
logoАлексей Батраков
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