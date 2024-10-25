«Спартак» пропустит от «Пари» и не выиграет, «Зенит» справится с «Локомотивом». Прогнозы на РПЛ от авторов Спортса’‘

Это новый раунд всесезонного конкурса прогнозов от авторов Спортса’’ на РПЛ – в фокусе тур номер 13. Команду Александра Дорского представляет Павел Тихонов, а команду Глеба Чернявского – Валерий Самсонов.

Тихонов: «Спартак» не выиграет в Нижнем, «Локо» и «Зенит» забьют

«Зенит – «Локомотив»: обе забьют (1.73)

«Зенит» в этом сезоне пропустил только четырежды, но если взглянуть глубже, то в обороне можно найти уязвимости: допущенных ожидаемых мячей на 7 больше. Атака «Локомотива» же в топ-3 РПЛ. Если команды сыграют в футбол, а не в сдерживание, то обе забьют. Если очень хочется рискнуть, то можно поставить на гол Алексея Батракова (4.00).

«Пари НН» – «Спартак»: хозяева не проиграют (2.70)

Ну здесь объяснение короткое: кажется, в спартаковском цикле наступает стадия, когда фанаты требуют перемен. Кроме того, у Станковича в РПЛ не очень получается в гостях (только одна победа в этом сезоне). Тогда как «Пари НН» мотивирован после смены тренера. В общем, вполне вероятно, что «Спартак» будет близок к победе, но чего-то не хватит. Или упустит ее в самой концовке.

Самсонов: «Зенит» не проиграет «Локо», «Пари НН» забьет «Спартаку» минимум один

«Зенит» – «Локомотив»: хозяева не проиграют и обе забьют (4.30)

Букмекеры считают «Зенит» уверенным фаворитом матча (1.65 – коэффициент на победу хозяев, 5.00 – на гостей). Вероятно они впечатлились результатами последнего тура, в котором «Зенит» уничтожил «Акрон» (5:0), а «Локомотив» внезапно скрутился «Химкам» (0:2). На мой взгляд, питерцы выглядят небольшим фаворитом, а «Локо» все же должен забить минимум один мяч – и, возможно, не проиграть.

«Пари» – «Спартак»: тотал хозяев больше 1 (2.60)

Виктор Гончаренко обыгрывал «Спартак» во главе пяти команд: «Кубань», «Уфа», ЦСКА, «Краснодар», «Урал» и обладает приличной статистикой в матчах с красно-белыми: всего четыре поражения в 17 матчах. А гостевая победа в кубке против лидера РПЛ точно положительно скажется на подготовке к матчу чемпионата. «Спартак» часто плох в обороне, поэтому минимум один пропущенный от «Пари» кажется высоко вероятным событием.

5 последних матчей

«Пари НН» – «Спартак»: москвичи не проигрывают 7 матчей подряд

5 мая. РПЛ. «Пари НН» – «Спартак» – 0:0 22 октября 2023-го. РПЛ. «Спартак» – «Пари НН» – 2:0 19 сентября 2023-го. Кубок России. «Пари НН» – «Спартак» – 0:3 8 августа 2023-го. Кубок России. «Спартак» – «Пари НН» – 5:4 28 мая я 2023-го. РПЛ. «Спартак» – «Пари НН» – 0:0

Интересный факт : в последних 4 матчах с участием «Пари НН» исправно пробивался исход «обе забьют – да».

«Зенит» – «Локомотив»: продолжится ли победная серия «Локо»?

3 декабря 2023-го. РПЛ. «Локомотив» – «Зенит» – 3:1 24 сентября 2023-го. РПЛ. «Зенит» – «Локомотив» – 1:2 9 апреля 2023-го. РПЛ. «Локомотив» – «Зенит» – 1:2 30 июля 2022-го. РПЛ. «Зенит» – «Локомотив» – 5:0 30 апреля 2022-го. РПЛ. «Зенит» – «Локомотив» – 3:1

Интересный факт : петербуржцы дома не проигрывают в 6 из 8 последних матчей с «Локомотивом».

Как проходит конкурс прогнозов?

Соперничают две команды главных экспертов по российскому футболу: четверка Глеба Чернявского (Александр Головин, Валерий Самсонов, Максимилиан Алфимов) и дримтим Александра Дорского (Илья Васильев, Павел Тихонов и Любовь Курчавова).

Тем, кто следил за Евро, формат уже знаком. Но с одним обновлением: прогнозы на матчи ближайшего тура дает один представитель от команды, а не все авторы сразу. Итоговый подсчет чуть изменился: средний коэффициент, количество исходов остаются, от ROI и «банка» мы отказались. Теперь главный критерий – положительная и отрицательная разница по сумме ставок . Базовый показатель – 1000 рублей. От и отталкиваемся.

В прошлом туре было два точных одинаковых прогноза от Любови Курчавовой и Александра Головина: угадали, что в матче «Спартака» и «Краснодара» будет нескучно.

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Александр Вильф