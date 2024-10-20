В Индии iGaming-сектор может достичь 60 млрд долларов к 2034 году
Новостное агентство Indo-Asian News Service (IANS) прогнозирует колоссальный рост iGaming-сектора в Индии.
В настоящее время рынок Индии оценивают в 3,1 млрд долларов. Согласно исследованию IANS, iGaming-сектор страны может вырасти до 60 млрд долларов к 2034 году.
Отмечается, что потенциал для роста имеется даже несмотря на высокие налоги и проблемы с регулированием. Большой вклад в развитие рынка азартных онлайн-игр в Индии внесли американские компании, от которых поступило 1,7 млрд из 2,5 млрд долларов иностранных инвестиций.
При этом аналитики отмечают, что высокие налоги в Индии способствуют росту нелегального онлайн-гемблинга на 30%.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: CFO
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